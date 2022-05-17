وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لمكافحة الإرهاب

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (صمود–1) والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح / خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضا مختصرا للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محـمد زكى عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام، وكيفية إتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الإستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية فى تنفيذ المشروع، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة .

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