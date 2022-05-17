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القوى العاملة: صرف 2.8 مليار إعانات طوارئ لـ 420 ألف عامل في 3941 منشأة

11:03 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
القوى العاملة: صرف 2.8 مليار إعانات طوارئ لـ 420 ألف عامل في 3941 منشأة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و 83 مليوناً و 700 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و 165 عاملًا، يعملون فى 3941 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2022 .

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بديوان عام الوزارة.

وبحسب بيان اليوم، وافق المجلس على صرف إعانة عن الدفعة الأولى للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان ، كما وافق على صرف إعانة عن الدفعة الخامسة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق ، فضلا عن تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق.

وأوضح الوزير، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وعلى هامش الاجتماع، أثنى عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على تنظيم عملية تسليم أوراق طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية في دورتها الجديدة 2022-2026 ، قائلا "أننا لم نشهد مثل هذا التنظيم من قبل " وقدم الشكر لوزارة القوى العاملة على جهدها في عملية التنظيم وسهولة ويسر تسليم وتسلم الأوراق على مستوى والمحافظات.

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