ننشر التقرير الطبي لطفل عقره كلب داخل كمبوند في حدائق أكتوبر

(مصراوي):

تعرض طفل للإصابة بعدما عقره كلب أثناء اللهو داخل كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى.

وينشر مصراوي التقرير الطبي للطفل "إلياس" الذي تعرض للعقر من الكلب، والذي جاء فيه أنه تعرض لجرح بفروة الرأس وتم دخوله لعمل تقطيب للجرح بالإضافة إلى كدمات بالساق.

وطالب والد الطفل المسؤولين عن الكمبوند بالتصدي لظاهرة انتشار الكلاب لأنها خطر على حياة المواطنين، موضحًا أن نجله يُجري عملية جراحية داخل إحدى المستشفيات.