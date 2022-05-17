الضرائب المصرية تعلن الأوراق المطلوبة لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية
كتب- يوسف عفيفي:
حددت مصلحة الضرائب المصرية، عددًا من المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي لمن يمارس أي نشاط تجارة إلكترونية، وذلك ضمن إجراءات الحصر الضريبي.
واستعرضت المصلحة، الأوراق والمستندات المطلوب على النحو التالي:
- بطاقة الرقم القومي.
- عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز - تليفون).
- عقد شركة (في حالة الشركات)، أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفي، بصورة بطاقة الرقم القومي.
- إقرار كتابي من الممول بانه يمارس نشاطه من مقر إقامته.
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