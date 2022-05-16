أسامة الأزهري ينشر صورًا مع القرود في زنجبار: "بديع صنع الله"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف صورًا مع بعض الحيوانات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال زيارته إلى زنجبار التابعة لدولة تنزانيا، للمشاركة في المؤتمر الدولي لمئوية الإمام العلامة القاضي الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط باعلوي.

وكتب الأزهري: "على ضفاف رحلة زنجبار: (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)".

وأضاف: "(وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)".

وتابع: "كلما تأملت هذه الكائنات وبديع صنع الله فيها ازداد القلوب خشوعًا لعظمة الحق سبحانه، وسبحان الخلاق العليم٫ وسبحانه إذ قال في محكم التنزيل: (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)".

وأضاف: "وقال الشاعر: وفي كل شيءٍ له آيةٌ * تدُلُّ على أنه الواحدُ وألف الجاحظ قديمًا كتاب: (حياة الحيوان)، وألف كمال الدين الدميري كتاب: (حياة الحيوان الكبرى)، وألف أبو الفتح المزي (كتاب الحيوان) ومخطوطة موجود في أربعين مجلدًا".

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