أول تعليق من النائب محمد الحسيني بعد إلقاء القبض على ابنه بتهمة القتل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال النائب محمد الحسيني، عن دائرة بولاق الدكرور، إنه تم إلقاء القبض على نجله بتهمة قتل عامل نظافة خلال مشاجرة، مضيفًا أنه حاليًا في قسم الشرطة لإنهاء التحقيقات.

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك ملابسات مختلفة حول اتهام نجله بالقتل، موضحًا أن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا حول اندلاع مشاجرة بين نجل عضو البرلمان محمد الحسيني، وبين عامل نظافة، وقع فيها الأخير قتيلًا.