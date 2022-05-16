الإذاعات الإسلامية: مبادرة مشتركة مع الجامعة الأمريكية للحفاظ على اللغة العربية في الإعلام

كتب- إسلام لطفي:

أكد رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي، أن الاتحاد بصدد إعلان مبادرة للحفاظ على اللغة العربية في الإعلام من خلال التنسيق والتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال رئيس اتحاد الاذاعات الإسلامية، في تصريحات خاصة إن المبادرة التي سيطلقها الاتحاد خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع قسم تعليم اللغة العربية كلية الآداب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تهدف للعمل الجاد على التصدي للتحديات التي تواجه اللغة العربية والعمل على إيجاد حلول ووضع آليات لمواجهة تلك التحديات، من أجل الحفاظ على هوية اللغة العربية وأبجدياتها وجمالها اللغوي واللفظي والحفاظ على مفرداتها في الاعلام المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم الآن بالإعداد لتنظيم ورش عمل ومراجعة نهائية ووضع تصور عام يتم الارتكاز إليه في بدء العمل وطرح المقترحات الخاصة بالمبادرة وذلك من خلال التنسيق مع كل من رئيس قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور إيمان عزيز سليمان، ومديرة برنامج ماجستير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الدكتورة زينب طه.