وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدًا بالمحافظة.. الجمعة
كتب- محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، 15 مسجدًا بالمحافظة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا وهي :
أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
1. المرحوم محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور
2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود
3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود
4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود
5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة
6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار
7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية
8. الرضا – بريم – كوم حمادة
9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار
10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور
11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور
12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير
13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة
15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد
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