Masrawy logo white

إعلان

رئيس الوطنية للإعلام يلتقي مجموعة عمل لصياغة مقترحات المشاركة في الحوار الوطني

07:14 م الإثنين 16 مايو 2022
رئيس الوطنية للإعلام يلتقي مجموعة عمل لصياغة مقترحات المشاركة في الحوار الوطني

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجموعة العمل المنوط بها وضع تصور لمحاور الحوار وآليات عمل الحوار الوطني.

وأكد زين، في بيان له، اليوم الاثنين، أن تتضمن محاور الحوار الوطني، رؤى وأفكار جديدة تساهم في إثراء النقاش حول العديد من ملفات العمل الإعلامي وتفعيل دوره في بناء الوعي، كما تتضمن المحاور الدور الوطني المهم الذي يقوم به الإعلام في دعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

كما أشار إلى ضرورة تركيز المقترحات على المضامين الإعلامية التي تقدم رساله إعلامية جادة وهادفة لبناء الوعي، نحو مختلف التحديات التي تواجه الوطن، وأيضًا التحديات التي تواجه الإعلام الوطني في سبيل تفعيل أدواته لمواصلة دوره لمواكبة خطط التنمية المستدامة ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام خطط التنمية المستدامة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| طائرة الأهلي تتوج ببطولة أفريقيا بفوز على الترجي وسط جماهيره
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا