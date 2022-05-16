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رئيسة "قومي المرأة" تشارك في افتتاح 4 عيادات للمرأة الآمنة

06:40 م الإثنين 16 مايو 2022
رئيسة "قومي المرأة" تشارك في افتتاح 4 عيادات للمرأة الآمنة

الدكتورة مايا مرسي

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كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح 4 عيادات جديدة من عيادات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مستشفيات جامعة المنيا وبني سويف وبنها و6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور رؤساء جامعات المنيا وبني سويف وبنها و6 أكتوبر، بالإضافة إلى كبار الطاقم الطبي العامل في عيادات المرأة الآمنة في الجامعات.

وتقدم العيادات خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف بما في ذلك الخدمات الطبية والإحالة للخدمات القانونية والاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

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مايا مرسي المجلس القومي للمرأة عيادات المرأة الآمنة جامعة المنيا
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