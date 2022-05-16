حدث ليلا| بيان غرفة بشأن الحج السياحي.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان من غرفة السياحة للشركات بشأن الحج السياحي

طالبت غرفة شركات السياحة، كافة الشركات التي تسعى لتنظيم الحج هذا العام، بضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي أعلنتها وزارة السياحة مؤخراً.

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التموين: تسجيل الهاتف على البطاقات إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر خلال أيام

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن تسجيل أرقام الهاتف عبر بطاقة التموين، مجانًا بدون دفع أي رسوم، مضيفًا أن كل المطلوب من المواطنين الذين أرسلت لهم سالة البون، التوجه إلى مكتب التموين، بصورتي الرقم القومي وبطاقة التموين، ورقم تليفون مسجل في إحدى شركات المحمول.

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بالفيديو.. شاهد لحظات الخسوف.. القمر الدموي يظهر في سماء قنا

تشهد سماء محافظة قنا القمر البدر العملاق الأول في هذا السنة، حيث يظهر القمر أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد، مما يجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

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مالي تعلن الانسحاب من التحالف العسكري لدول الساحل

أعلنت مالي يوم الأحد انسحابها من التحالف العسكري لمجموعة دول منطقة الساحل الساحل الأفريقي المؤلف من 5 دول.

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ورقة المفاهيم والأسئلة.. بيان مهم من التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية للطلاب بدون الحاجة للكتابة على مسودات".

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بلينكن: دبلوماسيون أمريكيون عادوا لأوكرانيا لاستئناف عمل السفارة في كييف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد عن عودة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا بعد عدة أسابيع من العمل من بولندا.

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سيناتور روسي: سنعزز تواجدنا العسكري عند حدود فنلندا في حال انضمامها للناتو

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروس، فيكتور بونداريف، أن موسكو ستضطر في حال انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إلى تعزيز قواتها المنتشرة عند حدود هذا البلد، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية الأحد.

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"وصمة عار لأمريكا".. بايدن يستنكر حادث إطلاق نار جماعي في نيويورك

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أجهزة الشرطة لتقديم سبل الدعم لإنفاذ القانون الاتحادي، قائلا إن ذلك يمكن أن يخفض أعمال عنف السلاح "وتتدخل قبل فوات الأوان".

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