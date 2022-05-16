التموين: أول يوليو وقف صرف كافة السلع والخبز لهذه الفئة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن تسجيل أرقام الهاتف عبر بطاقة التموين، مجانًا وبدون دفع أي رسوم، مضيفًا أن أول يوليو المقبل سيتم إيقاف صرف السلع والخبز لجميع من لم يتجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم هاتفه المحمول على البطاقة الخاصة به، من المواطنين الذين أرسلت إليهم رسالة عبر البونات.

وأضاف مدكور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن رقم التليفون المحمول هو أحد البيانات المطلوبة للتسجيل في قواعد بيانات المواطنين، بشرط أن يكون الرقم لرب الأسرة، وليس مجرد رقم لأحد أفرادها.

وتابع مدكور: "تم مد مهلة تسجيل أرقام الهواتف على بطاقات التموين حتى يوم 30 يونيو المقبل للتسهيل على المواطنين".

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