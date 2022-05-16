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وقف نهائي.. تحذير من التموين: لا تتركوا البطاقات في الأفران أو لدى البقالين

07:30 ص الإثنين 16 مايو 2022
وقف نهائي.. تحذير من التموين: لا تتركوا البطاقات في الأفران أو لدى البقالين

بطاقات تموين

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كتب- محمد سامي:

حذر الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، من ترك بطاقات التموين لدى الأفران أو البقالين، قائلًا إن ذلك غير قانوني، كما أنه قد يؤدي إلى عدم تسجيل رقم الهاتف في المكاتب.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن تسجيل أرقام الهاتف عبر بطاقة التموين، مجانًا بدون دفع أي رسوم، مضيفًا أن كل المطلوب من المواطنين الذين أرسلت لهم سالة البون، التوجه إلى مكتب التموين، بصورتي الرقم القومي وبطاقة التموين، ورقم تليفون مسجل في إحدى شركات المحمول.

وأضاف أنه سيتم فتح موقع دعم مصر لتسجيل أرقام الهاتف المحمول في الأيام المقبلة، موضحًا أن عدد البطاقات التي وصلت إلى أصحابها رسالة قد يزيد عن 5 ملايين من أصل 23 مليون بطاقة.

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