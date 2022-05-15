طلب مناقشة عامة بالشيوخ لوزير الاتصالات بشأن المبتكرين ورواد الأعمال

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة موجه إلى مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.



وأكد مصطفى، في طلب المناقشة، أن للتكنولوجيا والابتكار دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بات فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".



ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غداً الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذا الطلب.



وكان النائب علاء مصطفى، قد تقدم باقتراح برغبة إلي الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.