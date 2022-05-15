طقس الاثنين: معتدل نهارًا.. وفرص لهطول أمطار متفرقة في هذه المنطقة

أول تعليق من منظمي الحفل التنكري بكلية الإعلام: حافظنا على الأعراف

يبدأ بعد ساعات.. تعرف على مراحل خسوف القمر والأماكن التي يُرى فيها

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا سيكون لطيفًا إلى معتدل نهارًا على مدن شمال الجمهورية، يميل للحرارة على شمال ووسط الصعيد ويبقى شديد الحرارة جنوبًا، ولطيف ليلًا على المناطق الشمالية، معتدل على وسط البلاد ويميل للحرارة جنوبًا.

وتظهر تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية تعبر سماء الجمهورية باستثناء مناطق محافظة مطروح، تزداد كمياتها وتحجب آشعة الشمس أحيانًا، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة في الوادي الجديد.

أما حركة الرياح فتكون معتدلة شمالًا، تنشط أحيانًا على المناطق الداخلية، بينما تكون نشطة إلى قوية على باقي المناطق يصاحبها إثارة للرمال على المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، والبحر الأحمر مضطرب إلى شديد الاضطراب، بالإضافة للخليجين.

كما تتشكل الشبورة صباحًا مناطق شمال الجمهورية، تصل إلى مستوى الضباب على شمال غرب البلاد وشمال سيناء امتدادًا لأجزاء من منطقة القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 28/18

الاسكندرية 25/17

مرسى مطروح 24/16

دمياط 25/17

بورسعيد 23/19

العريش 24/18

المنصورة 28/15

كفر الشيخ 27/15

دمنهور 27/15

طنطا 28/15

شبين الكوم 28/16

الزقازيق 28/15

العاشر من رمضان 28/16

الاسماعيلية 28/16

السويس 29/18

الفيوم 31/19

بني سويف 31/20

المنيا 30/20

أسيوط 32/21

سوهاج 35/23

قنا 39/25

الاقصر 39/26

أسوان 41/27

شرم الشيخ 35/26

الغردقة 34/25

حلايب 34/28

الخارجة 34/23

سيوة 33/18

نخل 29/17

سانت كاترين 26/15