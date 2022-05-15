Masrawy logo white

إعلان

طقس الاثنين: معتدل نهارًا.. وفرص لهطول أمطار متفرقة في هذه المنطقة

10:30 م الأحد 15 مايو 2022
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا سيكون لطيفًا إلى معتدل نهارًا على مدن شمال الجمهورية، يميل للحرارة على شمال ووسط الصعيد ويبقى شديد الحرارة جنوبًا، ولطيف ليلًا على المناطق الشمالية، معتدل على وسط البلاد ويميل للحرارة جنوبًا.

وتظهر تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية تعبر سماء الجمهورية باستثناء مناطق محافظة مطروح، تزداد كمياتها وتحجب آشعة الشمس أحيانًا، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة في الوادي الجديد.

أما حركة الرياح فتكون معتدلة شمالًا، تنشط أحيانًا على المناطق الداخلية، بينما تكون نشطة إلى قوية على باقي المناطق يصاحبها إثارة للرمال على المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، والبحر الأحمر مضطرب إلى شديد الاضطراب، بالإضافة للخليجين.

كما تتشكل الشبورة صباحًا مناطق شمال الجمهورية، تصل إلى مستوى الضباب على شمال غرب البلاد وشمال سيناء امتدادًا لأجزاء من منطقة القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 28/18

الاسكندرية 25/17

مرسى مطروح 24/16

دمياط 25/17

بورسعيد 23/19

العريش 24/18

المنصورة 28/15

كفر الشيخ 27/15

دمنهور 27/15

طنطا 28/15

شبين الكوم 28/16

الزقازيق 28/15

العاشر من رمضان 28/16

الاسماعيلية 28/16

السويس 29/18

الفيوم 31/19

بني سويف 31/20

المنيا 30/20

أسيوط 32/21

سوهاج 35/23

قنا 39/25

الاقصر 39/26

أسوان 41/27

شرم الشيخ 35/26

الغردقة 34/25

حلايب 34/28

الخارجة 34/23

سيوة 33/18

نخل 29/17

سانت كاترين 26/15

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الطقس

الخبر التالى:

طلب مناقشة عامة بالشيوخ لوزير الاتصالات بشأن المبتكرين ورواد الأعمال
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل-يبدأ بعد ساعات.. تعرف على مراحل خسوف القمر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا