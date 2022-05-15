حقوق إنسان النواب: الحوار الوطني يحقق الرخاء والازدهار للدولة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع القوى السياسية الوطنية تدعم بقوة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.



وأكدت سلامة في بيان صحفي اليوم، أنه يجب علي الجميع إعلاء المصالح العليا للوطن والتركيز على القضايا التي تعلي من قيمة الوطن وتخدم أبنائه، لافتة إلى أن الحوار الوطني خطوة جادة على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن.



وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرفة على إدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة مشيدة بتأكيد الأكاديمية على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات.



وعبرت سلامة عن تطلعها بأن يتماشى الحوار الوطني مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.