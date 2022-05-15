نائب "التنسيقية" ينتقد أداء هيئة التعمير: لا يتواكب مع الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة

(مصراوي):

وجّه النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى وزير الزراعة على المجهود الذي يقوم به في مختلف قطاعات الوزارة؛ لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، وتطور فلسفة إدارة الوزارة.

وأضاف نجاتي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال المناقشة العامة للطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، أنه لا بد من هيكلة ووضع استراتيجية واضحة لهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع النائب بأنه من خلال طلبات الأعضاء ومن واقع الخبرة العملية لحل مشكلات وطلبات المواطنين من الدوائر المختلفة نجد معاناة حقيقية في إنهاء تلك الطلبات.

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه قد يكون أسباب مشكلات الهيئة قرار إنشائها الذي يرجع إلى عام 1975 والآليات التي يتم السير عليها في قانون الهيئة غير المواكب للعصر الحديث والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح نجاتي أنه من خلال الحسابات الختامية لهيئة التعمير نجد أنها لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها من وزارة المالية؛ حيث استخدمت 19% منها، مما يلقي علامات استفهام كبيرة؛ لأنها من أولى الهيئات التي تحقق خسائر كبيرة، والسؤال الواضح: "هل تحتاج الهيئة إلى هيكلة إدارية أو أن قرار إنشائها معوق لعملها؟".

وشدد نجاتي على أن المواطنين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات حقيقية من خلال استراتيجية واضحة وخطة متكاملة وتطوير الأداء.