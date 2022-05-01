حديقة حيوان الجيزة تعلن موعد فتح أبوابها وأسعار تذاكر الدخول في عيد الفطر

(مصراوي):

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، عن مواعيد فتح أبوابها وأسعار تذاكر الدخول خلال عيد الفطر المبارك.

وهنأت حديقة الحيوان، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، وأعلنت عن فتح أبوابها خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحًا.

وأضافت في منشورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.