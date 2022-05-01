"العمل العربية": عيد العمال يجسد التكاتف والوحدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية

كتب – يوسف عفيفي:

أكدت منظمة العمل العربية، أن عيد العمال العالمي يجسد تكاتف القوى العاملة ووحدتها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، ويعترف بفضل الطبقة العاملة وإسهاماتها المتميزة في بناء أوطانها وازدهار مجتمعاتها بالجهد والعطاء، مهنئة العمال العرب بمناسبة بيوم العمال العالمي.



وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة ومواكبة التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر في مختلف المجالات حتى تتقدم أمتنا العربية بسواعد وجهد وعرق عمالها الأبرار.



وأكدت دعمها وتعزيزها المتواصل للتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية ، حيث أن إيجاد حركة عمالية عربية قوية ومتماسكة هو هدف استراتيجي لا سيما وأنه يأتي تجسيدا للأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها المنظمة.



وأضافت أنه في ظل مرحلة التحولات وتعاظم التحديات التي تواجه وطننا العربي فأننا مطالبون بدعم وتعزيز الحركة العمالية العربية والتي قامت بدور بارز في تطوير التشريعات العمالية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى حصولها على عدد من المكاسب والإنجازات.



ونوهت بأن المرحلة الراهنة تستلزم توحيد الرؤى والجهود وتكاتف الجميع للتغلب على الصعوبات وتحقيق الاستقرار المنشود لزيادة الاستثمارات وسرعة دوران عجلة الإنتاج، معربة عن دعمها لنضال عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في كفاحهم العادل والبطولي.



وأدانت المنظمة كافة الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية ضد عمال وشعب فلسطين والتي تخالف كافة المعايير العربية والدولية للعمل، معربة عن تضامنها معهم في سبيل حقهم المشروع في قيام دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف.