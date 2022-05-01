نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير وتراخيص المعديات بمنشأة القناطر وأوسيم

كتب- يوسف عفيفي:



تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع الرصف والتطوير بطريق الزيدية الصفيرة بمدينة أوسيم بطول ٣ كم بداية من مدخل قرية الزيدية حتى مدخل محطة الصفيرة.

وبحسب بيان اليوم، تابع نائب المحافظ أيضًا، أعمال الرصف والتطوير بطريق غيضان الزيدية بطول ٢.٦٥ كم بداية من كوبري الروبي حتى كوبري غيضان بطريق المريوطية .بنطاق مدينة أوسيم

ووجه نائب المحافظ، بالإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ونهو الأعمال والتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



من ناحية أخرى، قاد نائب المحافظ حملة على المعديات النهرية بالرياح البحيري بقرى أبو غالب ووردان وبني سلامة بمركز منشأة القناطر وذلك للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة بناءً علي تعليمات اللواء المحافظ، مشددًا على الالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.



رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية بأوسيم ومنشأة القناطر، فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسئولي مدير مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.