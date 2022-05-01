٨ مشروعات قوانين تتصدر أجندة لجان البرلمان عقب إجازة عيد الفطر

كتب- نشأت علي:

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، عقب إجازة عيد الأضحي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وأعضاء المجلس، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها وعرضها على الجلسة العامة.

وجاءت أبرز مشروعات القوانين التي ستناقشها اللجان النوعية على النحو التالي:

(١) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (٥٣) لسنة ١٩٦٦ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

(٢) مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عبدالله (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧ بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

(٣) مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٧٥) لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

(٤) مشروع قانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٧٥) لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

(٥) مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.

(٦) مشروع قانون مُقدم من النائبة آمال رزق الله (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٩ بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والنقل والمواصلات.

(٧) مشروع قانون مُقدم من النائب أبو العباس فرحات (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢ بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الصحية.

(٨) مشروع قانون مُقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة.