بعد القرار الوزاري.. ننشر مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم في عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

يستقبل المصريون غدا الاثنين الموافق 2 مايو 2022 عيد الفطر المبارك، وتشهد الأسواق والمحال والمطاعم والمقاهي حالة من الرواج التجاري في حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين.

وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في 1 أبريل الماضي قرارا بتحديد مواعيد غلق المحال العامة والورش والمولات والمطاعم والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب القرار تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات حتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.