التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 87 ألف شكوى تم حل 97% منها

القاهرة- أ ش أ:

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 467 ألف رسالة، تضمنت 87 ألف شكوى تم حل 84.4 ألف شكوى بنسبة 97%، ويجرى حل 2641 شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وأضاف شعراوي- في بيان، اليوم- أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر أبريل الماضي 13.9 ألف رسالة، منها 1997 شكوى تم الرد على 1599 شكوى منها بنسبة 80%، ويجرى حل 398 شكوى.

وأشار إلى أن شكاوى المواطنين تنوعت ما بين شكاوى للقمامة، والتي بلغ عددها 291 شكوى، والإشغالات 282 شكوى، ومخالفات البناء 100 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 56 ، والفساد 8 ، و9 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى 21 شكوى خاصة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

وأكد شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تلقت عبر "الواتس آب" 11.4 ألف رسالة خلال شهر أبريل، تضمنت 1688 شكوى، تم حل 1365 شكوى منها بنسبة 81%، وبلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة 71.5 ألف متابع، وتلقت الصفحة 2321 رسالة من المواطنين، منها 301 شكوى تم حلها بنسبة 76%، موضحا أن خدمة البريد الإلكتروني تلقت 137 رسالة، منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62.5%، وتلقت خدمة الخط الساخن 396 اتصالاً تليفونيا.

وأوضح شعراوي أن محافظات الجيزة والقليوبية والقاهرة والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط وبورسعيد كانت الأكثر استجابة للشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل، موجها الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم.

وقال إن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها، والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم المواطنين مثل ارتفاع الأسعار ومواعيد غلق المحال الجديدة، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية "مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات" بالتواصل الفوري مع فريق عمل المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني "Info@mld.gov.eg"؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.​