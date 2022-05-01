Masrawy logo white

إعلان

أول صورة للصحفيين المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

04:02 ص الأحد 01 مايو 2022
أول صورة للصحفيين المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

ضياء رشوان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أعلنت النقابة العامة للصحفيين الإفراج عن ثلاثة من أعضائها ضمن العفو الرئاسي.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" إن الثلاثة صحفيين هم: عامر عبدالمنعم، وهاني جريشة، عصام عابدين.

والتقى رشوان، بهم عقب الإفراج عنهم مع أسرهم، وتابع في بيانه " حيتسحروا النهاردة مع أسرهم، والقادم خير بإذن الله بالنسبة لباقي الزملاء".

الصحفيون المفرج عنهم

ووجه النقيب الشكر للنائب العام والقضاء المصري وكل الجهات المتعاونة في ذلك حيث قال " كل الشكر لسيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته، وكل الجهات ذات الصلة.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
نقابة الصحفيين عامر عبدالمنعم هاني جريشة عصام عابدين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
..مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلات رمضان 2022 على جميع القنوات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا