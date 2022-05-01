أول صورة للصحفيين المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

أعلنت النقابة العامة للصحفيين الإفراج عن ثلاثة من أعضائها ضمن العفو الرئاسي.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" إن الثلاثة صحفيين هم: عامر عبدالمنعم، وهاني جريشة، عصام عابدين.

والتقى رشوان، بهم عقب الإفراج عنهم مع أسرهم، وتابع في بيانه " حيتسحروا النهاردة مع أسرهم، والقادم خير بإذن الله بالنسبة لباقي الزملاء".

ووجه النقيب الشكر للنائب العام والقضاء المصري وكل الجهات المتعاونة في ذلك حيث قال " كل الشكر لسيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته، وكل الجهات ذات الصلة.