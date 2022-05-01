بعد زيادة المكرونة والزيت.. توجيه عاجل من التموين بشأن سلع البطاقات



كتب- محمد سامي:

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيه جديد للتجار بخصوص ارتفاع سعر سلعة الزيت الخليط زنة 0.8 لتر من سعر 20 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

وأضافت المصادر أنه تم توجيه جميع التجار ومشروع جمعيتي وعربيتي، بجرد كميات الزيت الخليط زنة لتر المتواجدة لديهم وتسليمها إلى أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بإذن ارتجاع، وتعليقها على أرصدة الشركة ومن يخالف تلك التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك عقب إعلان الوزارة حذف سلعتين من مقررات شهر مايو، وهي الزيت زنة واحد لتر والمكرونة زنة 500 جرام، كما سيتم توفير عبوات زيت زنة 800 مللي بسعر 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، كما تم توفير عبوتين من المكرونة 800 جرام بسعر 10.50 جنيه، و400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

وبخصوص تغيير وزن وسعر سلعة المكرونة زنة 800 جم من سعر 8 جنيهات إلى 10.50 جنيه والمكرونة زنة 400جم من سعر 4 جنيهات إلى 5.25 جنيه، تم توجيه التجار بجرد كميات المكرونة زنة 500 جم المتواجدة لديهم بالإضافة إلى مشروع جمعيتي وعربيتي، لإرسال تلك الكميات إلى أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بإذن ارتجاع، وتعليتها على أرصدة الشركة، ومن يخالف تلك التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفيما يخص ارتفاع بعض أسعار السلع الأخرى وأوزانها كما هي، تم توجيه التجار بالعمل على احتساب فروق الأسعار على إجمالي رصید أول مايو 2022 وليس على آخر استعاضة من شهر أبريل 2022 ويتم خصم قيمة تلك الفروق من استعاضات شهر مايو 2022، مع اعتبار الموضوع مهم وعاجل.