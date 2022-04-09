الطقس غدًا الأحد: أجواء مشمسة.. وظاهرة مسيطرة

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل إلى مائل للحرارة نسبيًا على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا إلى القاهرة، مائل للحرارة إلى حار على شمال و وسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال ووسط البلاد، لطيف بباقي الأنحاء.

وقالت الأرصاد أن تكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال ووسط الجمهورية، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق شمال الجمهورية ، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

وأشارت إى أن حركة الرياح معتدلة إجمالًا ، يصحبها هبات نشطة مساءً على بعض المناطق الداخلية من الشمال، بينما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وملائمة للأنشطة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة: 29/15

الإسكندرية: 22/14

مطروح: 21/13

دمياط: 22/14

بورسعيد: 19/16

العريش: 21/14

المنصورة: 28/12

كفرالشيخ: 28/13

دمنهور: 28/12

طنطا: 29/13

شبين الكوم: 29/14

الزقازيق: 29/14

العاشر من رمضان: 28/14

الإسماعيلية: 27/13

السويس: 29/15

الفيوم 31/16

بني سويف: 32/16

المنيا: 33/16

أسيوط: 35/17

سوهاج: 36/19

قنا: 39/20

الأقصر: 39/21

أسوان: 41/24

شرم الشيخ: 35/24

الغردقة 33/21

مرسى علم: 31/23

حلايب: 30/21

الخارجة: 38/20

سيوة: 30/14

نخل: 30/12

سانت كاترين: 27/13