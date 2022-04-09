"تحيا مصر" يوزع 250 ألف كرتونة أغذية على العاملين بالصحة

كتب - أحمد جمعة:

نفذ صندوق تحيا مصر مبادرة «رمضان الخير» لتوزيع مواد غذائية أساسية من مستلزمات شهر رمضان المبارك، على العمال والإداريين بديوان عام وزارة الصحة وفي المديريات والمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة في كافة المحافظات.

المبادرة تستهدف توفير احتياجات شهر رمضان الأساسية تحت شعار «رمضان الخير» لدعم كافة العاملين بوزارة الصحة والسكان، من الإداريين والفنيين والعمال، وتوفير المُستلزمات الأساسية لشهر رمضان الكريم، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

إدارة صندوق «تحيا مصر» وفرت كافة أشكال الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المبادرة، بتقديم خدمات تعبئة السلع وتغليفها، إلى جانب توفير أسطول من السيارات لنقل السلع التي وفرتها المبادرة لقطاعات الوزارة ومديرياتها بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ توزيع السلع الغذائية بمحافظتي البحر الأحمر وأسيوط، حيث تم توزيع 1079 كرتونة في مديرية البحر الأحمر، و12 ألفا و953 كرتونة في أسيوط، بالإضافة إلى 8282 كرتونة على العاملين بهيئة الإسعاف.

تستهدف فعاليات مبادرة «رمضان الخير» توزيع 250 ألف كرتونة من مستلزمات شهر رمضان على الإداريين والفنيين والعمال في الهيئات والقطاعات والمديريات التابعة للوزارة.