تبدأ خلال ساعات.. مطار القاهرة يطبق إجراءات جديدة لدخول البلاد

كتب- محمد عبيد:

تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولي خلال ساعات، في تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول للعمل على إنسيابية الحركة ومنع التكدس في صالات الوصول.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، لـ"مصراوي" إن سلطات المطار تلقت إخطارًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى مصر في مختلف المنافذ.

وأضافت المصادر أن المنشور يتضمن ضرورة قيام الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران بتشجيع القادمين من الخارج على التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر رابط "https.Visitegypt.com" والحصول على كود الموافقة على الدخول إلى مصر "QR Code".

وتابع المنشور سيتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات، عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل، وفي حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.