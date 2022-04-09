الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات أسفل دائري غطاطي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استمرارها في شن الحملات بصفة دورية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة وأعمال التطوير وإزالة التعديات بالأحياء والمراكز والمدن ومتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

وأشارت المحافظة في بيان اليوم، إلى تجريد ورفع المخلفات الصلبة والرتش أسفل دائري غطاطي وتم رفع 1500 طن مخلفات بواقع عدد نقلات 50 نقلة، كما تم أعمال تجريد الأتربة وتمهيد الطريق بداية من اللبيني فيصل وحتى المنصورية طريق غطاطي في ضوء الانتهاء من أعمال التطوير بتجميل الشوارع الداخلية والخارجيه بنطاق الحي.

وأوضحت أن إدارة المرافق ومشروعات الطرق، أجرت أعمال تركيب بلاط انترلوك مع تركيب بلدوره بطريق المريوطية فيصل وتم رفع كافة البلدورات المتهالكة من الطريق وتجريد شارع كفر طهرمس وشارع عمرو بن العاص وإزالة التعديات الموجودة به وتم عمل حملة على شارع فيصل الرئيسي وإزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق.

كما أجرت إدارة الإنارة أعمال إصلاح ولاعه نفق اللبيني واصلاح عطل في ولاعه سيراميكا الدالي بمنشأه البكاري وإصلاح عطل عند كمين أبو الهول السياحي وإصلاح عطل بحدائق الأهرام القديمة، كما تمت أعمال تركيب باب ولاعه أمام مدرسة رمسيس سابقًا عند نزلة كوبري المنصورية وتم أعمال الصيانة وإنارة الكشافات تحت كوبري غطاطي.

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