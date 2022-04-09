مدبولي: عمال مصر يثبتون دائماً قدرتهم على النجاح في المواقع المختلفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العمال المصريين دائماً ما يثبتون كفاءتهم وقدرتهم علي الصمود والنجاح في كل مواقع العمل المختلفة، خاصة وقت الظروف الصعبة والأزمات، منوها بأن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص الجادة وتعمل علي توفير بيئة استثمارية مواتية له.

جاء ذلك خلال مواصلة الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة محمد أحمد عبدالوهاب، زيارته لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث زار شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية.

وخلال الجولة التفقدية، أعرب الدكتور مدبولي عن سعادته لزيارة هذا المصنع، الذي يضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيداً أيضاً بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بالمصنع، وميكنة كل مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، لافتاً إلى أن هذا المصنع يعد نموذجاً ناجحاً لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع العاملين بالمصنع حول ظروف العمل، حيث أوضحوا أن منهم من يأتي من مناطق مختلفة من الجمهورية بشكل يومي، بما في ذلك الفيوم وسقارة، مثمنا جهود هؤلاء العاملين.

وفي حواره مع العاملين حول ظروف العمل، حثهم مدبولي على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولاسيما مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن الشركة توفر له ولزملائه كل الظروف المواتية للعمل وتحقيق الإنتاجية.

ومن جهته، قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة الشركة "إن إيديتا للصناعات الغذائية، هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1996، وهي الآن تعتبر شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليا بالسوق المصرية"، موضحا أن حجم استثماراتها بلغ 3,5 مليار دولار، حيث تتخصص الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة المصنعة باستخدام 7 أنواع من الدقيق وكذلك الحلويات الجافة والجيلي والكراميل وجميع أنواع الشوكولاتة والكريمة.

وبين أن الشركة مقامة على مساحة 50 ألف متر مربع لمزاولة نشاط إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، كما توفر 7 آلاف فرصة عمل، ويعمل بها عمال من مناطق مختلفة، بما في ذلك سقارة والفيوم.. منوها بأن الشركة تمتلك عددا من العلامات التجارية المحلية الرائجة، وعددا من العلامات الدولية في العديد من البلدان العربية بإجمالي 10 علامات تجارية، ولديها 33 خط إنتاج، وتنتج 154 منتجاً.

واضاف أنه خلال الربع الثاني من عام 2021 توزعت مبيعات الشركة بواقع 95% تقريبا للسوق المحلية مع توجيه نحو 5% المتبقية لأسواق التصدير، وخاصة في الدول العربية المجاورة، حيث بلغت صادراتها 300 مليون جنيه، وتحظى جميع منتجات شركة "إيديتا" بمكانة سوقية رائدة في مصر و17 وجهة تصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الصدد، أشار برزي إلى أن الشركة دشنت في ديسمبر 2021 أول استثمار لها خارج مصر من خلال إقامة مصنعها الجديد بالمملكة المغربية، وذلك بعد الانتهاء من تركيب أول خط إنتاج بمصنعها الجديد، مؤكدا أن افتتاح هذا المصنع الجديد يمثل علامة فارقة في استراتيجية التوسعات الإقليمية التي تتبناها الشركة، مما يعزز من مكانتها بالأسواق الخارجية، فضلا عن التمهيد للتوسع بأعمال الشركة في أسواق أخرى بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن "إيديتا" تدرس بقوة جميع عوامل النمو المتمثلة في التوسع الأفقي في خطوط الإنتاج الحالية، إلى جانب اقتناص فرص جديدة، كما لفت إلى أن صناعة الأغذية الخفيفة مرت بمراحل صعبة منذ جائحة كورونا، ثم ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.​