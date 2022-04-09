أول تعليق من الكاتبة سماح أبوبكر عزت بعد لقاء الرئيس السيسي

أول تعليق من الكاتبة سماح أبوبكر عزت بعد لقاء الرئ

كتب- مصراوي:

أعربت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، عن سعادتها الغامرة وفخرها بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل.

وقالت سماح لمصراوي، اليوم السبت، إن اللقاء جاء لاستعراض مشروعها حول الاهتمام بأدب الطفل.

وأضافت الكاتبة المتخصصة في مجال أدب الطفل، أن اللقاء عكس اهتمام الرئيس بقضايا الأطفال والنشء خلال الفترة القادمة.

وتابعت: هناك مشروعات تعكس اهتمام الدولة بالأطفال وسيتم إنتاج أعمال موجهة للأطفال تعكس الهوية المصرية وتنمي الانتماء.

وواصلت الكاتبة سماح أبوبكر عزت: أعيش شعور لا يوصف فرغم انشغال الرئيس ومهامه الجسيمة يخصص من وقته جزءا كبيرا للقاء كاتبة أطفال فهو أمر يدل على مستوى الوعي والتحضر، ويعكس الاهتمام الشديد من الرئيس بالمستقبل لأن الأطفال هم المستقبل.

كان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الكاتبة سماح أبوبكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الكاتبة سماح أبوبكر عزت أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدة أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهي القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.

وقد أعرب الرئيس عن متابعته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبوبكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكدا أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.