اللواء مصطفى هدهود: سأسلم ميدالية بطولة اليد لنادي الزمالك

كتب- محمد عمارة:

قال اللواء مصطفى هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، إنه سيسلم الميدالية الفضية التي حصل عليها ضمن جوائز نهائي كأس اليد إلى نادي الزمالك.

وانتشر فيديو، عبر المنصات الاجتماعية، يظهر فيه اللواء هدهود، وهو يسلم ميداليات الذهب لفريق سبورتنج، والحصول على واحدة منهم ضمن مراسم التكريم.

ورد هدهود، على وضع ميدالية فضية ضمن جوائز نهائي كأس اليد، خلسة في جيبه دون الحصول على موافقة أحد، قائلا في تصريح خاص: هذا لم يحدث، حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين، أنا معرفش حاجة عن المؤتمر ومحدش كلمني من نادي الزمالك.

ودعا المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم، المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصرا لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفى هدهود.

وفاز سبورتنج على الزمالك 33-30 في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي أقيمت أمس وشهدت حضور هدهود ممثلا لنادي الزمالك للمشاركة في مراسم تسليم الميداليات.