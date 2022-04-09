"الأعلى للإعلام" يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب- مينا غالي:

هنَّأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال جبر، في بيان له اليوم السبت: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان"، مضيفًا: "تلك الذكرى الخالدة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة والشعب المصري، ملحمة لفداء الوطن والدفاع عنه وتحرير أراضيه".

وأوضح رئيس "الأعلى للإعلام" أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.

وتابع جبر: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".

واختتم رئيس المجلس: "ندعو الله أن يوفقكم في ما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".​