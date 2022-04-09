إنجاز كبير.. "تعليم النواب" تشيد بوجود "القاهرة" ضمن أفضل 100 جامعة عالميًّا

كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن وجود جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بمثابة إنجاز كبير لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مَن ينتقدون التعليم الجامعي عليهم أن يبثوا الأمل داخل جميع الجامعات المصرية؛ لتلحق بقطار جامعة القاهرة، وليكون لها تصنيف ضمن التصنيفات الجامعية التعليمية.

وأشاد أمين، في بيان له اليوم السبت، بتصريحات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، التي أعلن فيها تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنةً بنتائج عام 2017 بالتصنيف.

ووجه النائب التهنئة إلى جامعة القاهرة العريقة بجميع قياداتها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع العاملين بالجامعة على تحقيق مثل هذه النجاحات العالمية المرموقة والتي تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث تطوير وتحديث مستمرَّين داخل منظومة التعليم الجامعي، معرباً عن أمله في أن يرى العشرات من الجامعات المصرية تتبوأ مراكز عالمية مرموقة في المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور الخشت قد أوضح أن الجامعة جاءت في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًّا وهو يوضح الجهود الكبيرة التي قامت بها الجامعة في هذا المجال خصوصاً إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع كبرى الناشريين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمي الدولي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت الوجود في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا؛ حيث احتلت المرتبة 134 عالميًّا، إلى جانب مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًّا.​