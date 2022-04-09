خطوة نحو الاستقرار.. "عربية النواب" ترحب بإنشاء مجلس رئاسي في اليمن

كتب- نشأت علي:

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في تحقيق الاستقرار والأمن داخل اليمن.

وقال أباظة، في بيان له اليوم السبت، إن إنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وَفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، سيكون له دوره الكبير في عبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع داخل اليمن.

وناشد النائب جميع القوى السياسية والشرعية والشعب اليمني الشقيق دعم المجلس المجلس القيادي الرئاسي باليمن للقيام بدوره لتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الصراع والاتجاه نحو تحقيق الأمن والاستقرار داخل اليمن، معرباً عن ثقته التامة في قدرة اليمن والشعب اليمني على تغليب المصالح العليا لليمن.

وناشد أباظة المجتمعَ الدولي بجميع دوله ومنظماته في مساندة اليمن في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والقضاء على الإرهاب بجميع صوره وأشكاله داخل اليمن، مؤكداً أنه حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اليمن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات والمشكلات التي تعرض لها اليمن خلال السنوات الماضية؛ حتى يتم التوصل إلى توافق يمني- يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.