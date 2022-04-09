بسبب معاكسة فتاة.. معركة بالأسلحة البيضاء وسقوط 4 مصابين بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، مشاجرة حادة بالعصا والأسلحة البيضاء، بسبب معاكسة إحدى الطالبات أثناء خروجها من المدرسة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من الطرفين بجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، ولخطورة الإصابات جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة حادة بالعصا والأسلحة البيضاء بين عائلة موافي بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية، وطرف ثاني عائلة عباس بقرية كفر تصفا بكفر شكر، وسقوط مصابين من الطرفين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، ولخطورة الحالات جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتين إصابة "محمد.م"، وشقيقه "إسلام.م" من عائلة موافي بمنيا القمح من الطرف الأول، وإصابة "مصطفى.ع"، وشقيقه "محمد.ع" من عائلة عباس بقرية كفر تصفا طرف ثاني.

ودلت تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت بسبب معاكسة إحدى الفتيات مقيمة بمنيا القمح وطالبة بمدرسة التجارة بكفر تصفا على أثرها اصطحبت عائلتها إلى قرية كفر تصفا ونشبت مشاجرة مع عائلة عباس بسبب معاكستها أثناء الخروج من المدرسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير مباحث القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.