Masrawy logo white

إعلان

٢٠% إلكتروني والباقي شباك.. مواعيد وتفاصيل حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2022

12:46 م السبت 09 أبريل 2022
٢٠% إلكتروني والباقي شباك.. مواعيد وتفاصيل حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2022

هيئة السكة الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

كشف محمد حنفي، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكك الحديدية، عن موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.

وقال حنفي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنه سيتم طرح تذاكر القطارات لعيد الفطر المبارك، الأسبوع المقبل، أي قبل إجازة العيد بـ١٥ يومًا، مؤكدًا أنه سيتم طرح التذاكر حسب العرض والطلب للركاب.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكك الحديدية إلى أنه جار تجهيز عربات القطارات المكيفة بالتنسيق مع إدارة الصيانة بالسكة الحديد لاستيعاب أكبر عدد من الركاب خلال إجازة عيد الفطر.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكك الحديدية على أنه ستتم إتاحة التذاكر عبر شبابيك التذاكر بالمحطات، إضافة إلى تخصيص ٢٠% من التذاكر للحجز الإلكتروني، موضحًا أنه سيتم حجز التذاكر على بطاقة الرقم القومي بمعدل ٤ تذاكر للبطاقة الواحدة.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
القطارات محمد حنفي عيد الفطر هيئة السكة الحديد
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل-400 إصابة.. الصحة تعلن أول بيان لكورونا في رمضان
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا