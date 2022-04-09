محور 26 يوليو بالجيزة.. نائبة إمبابة: 30 ألف جنيه تعويضا عن كل غرفة

كتب- محمد نصار:

كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، تفاصيل تطورات الأعمال بالنسبة لإنشاء محور 26 يوليو الجديد في نطاق المحافظة والمبالغ المقررة لتعويض الأهالي.

وقالت الديب، لمصراوي، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يتم منح 30 ألف جنيه مقابل كل غرفة، على أن يتم احتساب الصالة غرفة.

وبالنسب لموقف المطبخ والحمام داخل كل وحدة سكنية، أوضحت النائبة نشوى الديب أنه لا يوجد لهم تعويض مادي.

وتنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد داخل نطاق المحافظة.

ويبدأ المحور الجديد الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد وأعلى نفق أحمد عرابي.

ويستهدف محور 26 يوليو تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خصوصا بقطاع الشمال.

وتشمل أعمال الإزالات، "بيوت صغيرة" بحرم محور 26 يوليو، ويتم توسعة المحور القديم ليصبح 4 حارات مرورية، ليكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة، على أن يبلغ عرض الشارع بعد أعمال الإزالات 45 مترا، ليكون هناك محورا جديدا موازيا للمحور القديم.

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