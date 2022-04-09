محافظة الجيزة تزيل 24 حالة بناء مخالف بـ 6 مناطق

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كتب- محمد نصار:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات إزالة 24 حالة بناء مخالف بالمراكز والمدن حيث أزال مركز ومدينة البدرشين 5 مخالفات بناء رصدتهم وحدة المتغيرات بالمكانة وشملت إزالة مبنى مخالف وسملات خرسانية على أراضي زراعية بقرية زاوية دهشور على مساحة قيراط بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء على مساحة 2 قيراط وفك شدة خشبية لعمل سملات على مساحة 100 م2 وإزالة الشروع في بناء دور مخالف بعقار بقرية أبورجوان بمساحة 120 مترا.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حالتين للتعدي بالبناء على أراض زراعية بمساحة 400 متر تقريبا وشملت قرى العطف وبيدف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم رصد وإزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية بقرية المنصورية والقطا على مساحة 1000 م2، كما تم رصد حالة للشروع في بناء على مساحة 130 م2 بكفر أبوالحديد بوردان وتم إزالتها بالكامل بالإضافة إلى إزالة حالات إعادة بناء مخالف بناحية المنصوري.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة أعمال بناء دور مخالف في المهد بعقار بشارع بين البلدين.

وفي مركز ومدينة أبوالنمرس تم إزالة بوكسات خيول مقامة بالمخالفة بطريق الشبرامنتية بالإضافة إلى ضبط وإزالة أعمال الشروع في بناء جمالون بزاوية أبومسلم.

وفي حي الوراق تم إزالة حالة بناء مخالف داخل مخزن بكورنيش النيل بطناش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.