السماح لهذه الفئات بأداء الفريضة.. تعرف على الشروط السعودية لأداء الحج
كتب يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.
وضعت المملكة شروطاً لتنظيم الموسم جاءت على النحو التالي:
- سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما.
- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.
- يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.
- اتباع التعليمات الوقائية من جانب الحجاج خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى تطوير التطبيقات الرقمية واستحداث تصاميمها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
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