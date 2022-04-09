السماح لهذه الفئات بأداء الفريضة.. تعرف على الشروط السعودية لأداء الحج

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وضعت المملكة شروطاً لتنظيم الموسم جاءت على النحو التالي:

- سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

- يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

- اتباع التعليمات الوقائية من جانب الحجاج خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى تطوير التطبيقات الرقمية واستحداث تصاميمها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن