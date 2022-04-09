احتفظوا بالملابس الشتوية.. الأرصاد: عودة الأجواء الباردة هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي حدثت الأيام الماضية انتهت، ويوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة، والتي تراجعت 10 درجات على بعض الأماكن.

وأضافت غانم لمصراوي، أن تراجع الحرارة نتيجة التأثر بكتل شمالية قادمة من البحر المتوسط، حيث يكون الطقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن حالة الطقس خلال فترة الليل ستكون مائلة للبرودة.

وتابعت: "خلال فترات الليل درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 15 و16 درجة"، قائلة: "هنرجع تانى للأجواء الباردة".

وأكدت أن الحرارة مستمرة في الانخفاض طوال الأسبوع الجاري والتي تصل لـ27 و28 على القاهرة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الاحتفاظ بالملابس الشتوية خاصة خلال فترة الليل، حيث يتم الاعتماد على الملابس الصيفية بشكل كامل بعد أعياد شم النسيم.