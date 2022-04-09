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مسئولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط

10:51 ص السبت 09 أبريل 2022
  • عرض 3 صورة
    مسئولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط
  • عرض 3 صورة
    مسئولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط
  • عرض 3 صورة
    مسئولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بجولة تفقدية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع للعمارات، وذلك في إطار الاهتمام بالمسطحات الخضراء، والصيانة الدورية بالمشروع للمزروعات وأعمال الكهرباء وأعمال الطرق.

وأكد المهندس عمار مندور، أن الجولة تأتي في إطار ضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب والسعي للارتقاء بمستوى المدينة، وإضافة المظهر الحضاري والجمالي للمشروع والمدينة بشكل عام.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت السطحية لطرق المشروع بالكامل، كما تم تخطيط الشوارع والجراجات وعمل مطبَّات صناعية داخل المشروع، لافتاً إلى أن إجمالي أطوال الطرق بالمشروع حوالي 2500 م.

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