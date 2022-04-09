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القاهرة أقل من 30 درجة.. الأرصاد تكشف طقس ما بعد انكسار الموجة الحارة

10:27 ص السبت 09 أبريل 2022
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود من اليوم السبت أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية وحارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 28 مئوية والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا والتي تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.​​

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