تفقد السيسي الأعمال بطرق ومحاور في القاهرة الكبرى يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادر، صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان "الرئيس يتابع تطور الأعمال الإنشائية للمحاور الجديدة بالقاهرة" قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي تفقد بعد ظهر أمس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى .

نقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،بأن الرئيس حرص على الأطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذلك الاستماع لآرائهم، مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وذكر المتحدث الرسمى أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور "جيهان السادات"، الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور "حسب الله الكفراوى"، الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحى الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة "سميرة موسى"،الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

وتحت عنوان "وزير الدفاع: القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة"، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي قوات الصاعقة، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء بدأ بكلمة اللواء أح أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة أكد، خلالها، أن رجال الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة .

وأشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة نقل تهنئة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الصاعقة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مثمنا جهود قوات الصاعقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

وفي صحيفة (الجمهورية) وتحت عنوان "شيخ الأزهر والمفتي: مخطط تيقظوا له"، قالت الصحيفة إن رموز المؤسسة الدينية أدانوا حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك والقديس بولس مرموز بالإسكندرية، إثر الاعتداء عليه وطعنه بسكين فى رقبته.

وأضافت الصحيفة أن شـيـخ الأزهر الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب أكد أن قتل النفس كبيرة من الكبائر التي تستوجبَّ غضب الله وعذابه في الآخرة، حيث جعل الله قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا.. وكشف شيخ الأزهر ضرورة أن ينتبه الجميع إلى هذا الحادث وأمثاله، حيث يمثل طريقا معبدا لإشعال الحروب الدينية بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا باليقظة لمثل هذا المخطط، والعمل على إجهاضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفـتاء في العالم أكد أن المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطني واحد، ويد واحدة في مواجهة قوى الشـر، مشددًا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقـوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي جزء لا يتجزأ من جهود التجديد ومواجهة التطرف، وأن إطلاق الاستراتيجية بمثابة تجفيف لمنابع الإرهاب.. مشيرًا إلى أن نموذج الوحدة الوطنية والتعايش والمحبة بين المصريين دون أي لون من التفرقة، نموذج يحتذى به وأن قوى الشر لن تستطيع أن تنال من قوة ومتانة الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الواحد.

واقتصاديا، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان "مصر تدعو لاستراتيجية عربية ضد صدمات الاقتصاد الخارجية": إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد- خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية- ضرورة تبادل التجارب بين الدول الشقيقة في مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية .

ودعا معيط مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربي، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك.