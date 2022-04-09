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​الجيزة: فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط والمميزات

09:30 ص السبت 09 أبريل 2022
​الجيزة: فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط والمميزات

محافظة الجيزة

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(مصراوي):

يعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، توافر فرصة عمل في شركة كونكت للتدريب والتأهيل.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم فأن الوظيفة المتاحة ستكون "سيلز إن دور".

المميزات:

مكان العمل في المعادي، تقسيم اللاسلكي، من الـ9 صباحًا إلى 5 مساء، تأمينات صحية واجتماعية، راتب شهري ثابت 3000 جنيه.

الشروط:

خريج جامعي، ومتفرغ بشكل نهائي، وجاد/ة في العمل، الحد الأقصى لسن المتقدم 30 سنة، ومستوى اللغة الإنجليزية مقبلو تحدثًا وكتابة.

على الراغبين في العمل، الحضور إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب، العنوان 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا. ​278180951_287535283566364_8722159865488470125_n

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