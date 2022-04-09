التأمين الموحد واقتراحات برغبة.. الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد تعرف على جدول الأعمال

(مصراوي):

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة الأحد المقبل لاستكمال مناقشة تقرير اللجان المختصة للمجلس بشأن مشروع قانون التأمين الموحد واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن قضايا ومشكلات أبرزها الصحة والزيادة السكانية.

كنا سيناقش المجلس تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محي حافظ، والنائب زین العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبدالشهيد بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"، و"تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية".

كما سيناقش تقرير اللجنة ذاتها بشأن اقتراح برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان".

كما سيناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها، تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي.

سيواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية في مصر ... الحلول والمقترحات التي تدور حولها".

وخلال جلسات الأسبوع ذاته، سيستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.