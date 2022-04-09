بعد رسوبها في الاختبارات.. أول تعليق من "سائقة المترو": "صحتي وسني يسمحولي أكمل"

كتب- أسامة علي:

علقت شذى عادل، المعروفة إعلاميًا بـ"سائقة المترو"، على رسوبها في الاختبارات النهائية المؤهلة لقيادة قطارات المترو بالخط الثالث.

وقالت عادل عبر صفحتها على فيسبوك: "أنا النهاردة صحيت على خبر أني لم اجتز الاختبارات التابعة لشركة Ratb واستغربت جدًا من الاهتمام بيا بشكل شخصي أكتر من الاهتمام باللي اجتازوا الاختبارات".

تابعت: "لاقيت ناس كتير منزلين أخبار مش حقيقية بيقولوا إنهم قابلوني وكانوا بيصححولي أخطاء في التشغيل، وأنا معرفهموش أصلًا ودخلت رديت على واحد منهم أني عمري ما قابلته أصلًا في حياتي".

وكشفت عادل تفاصيل ما حدث معها منذ الخضوع للتدريبات والاختبارات المؤهلة: "اللي حصل بالظبط علشان محدش يسألني ومحدش يقول حاجات محصلتش، اللي حصل بالظبط إن كان عندنا اختبارات تحريرية نسبة نجاحها 60% الاختبارات دي كانت على مدار كل أسبوع اجتازتها كلها بنجاح بنسبة 80% لـ95%".

وأكملت: "نزلت على الخط بركاب وكان ليا تقييم يومي من كبار السواقين على الخط، وتقييماتي من أول يوم كانت جيد جدًا في الأسبوع الأول لامتياز في بقية الفترة إلى آخر جزء في التدريب الامتحانات النهائية وهي عبارة عن امتحان شفوي، وجاوبت على كل الأسئلة الموجهة لي وامتحان أعطال والذي كانت مدته 20 دقيقة، وللأسف لم أخذ وقتي كاملًا ومع ذلك حليت أعطالي وجاوبت على الأسئلة الإضافية التي وجهت لي داخل الكابينة وكل ذلك في وقت حوالي 14 دقيقة تقريبًا".

واختتمت حديثها: "مكنتش ناوية اتكلم عن الموضوع ده بس اضطريت للرد عن كل اللي بيسألني واللي بدأ يتكلم بأخبار مش حقيقية وأنه يعرفني واتكلم معايا وأنا معرفهوش.. وعمومًا أنا سعيدة لصحابي اللي كملوا وبحبهم جدًا وأنا استفدت من أول تجربة ليا على الأرض ومش هاتبقى آخر تجربة بإذن الله صحتي وسني يسمحولي أكمل، وأكتر حاجة كسبتها هي حب الناس اللي قابلتهم واتعلمت منهم.. شكرًا لكل واحد ساعدني وعلمني حاجة جديدة".

من ناحية أخرى، علق مصدر مسئول بالشركة الفرنسية لتشغيل المترو، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رسوب فتاة في الاختبارات النهائية المؤهلة لقيادة قطار المترو بالخط الثالث.

وقال المصدر لمصراوي إنه جاري إعداد بيان بإعداد المتقدمين الذين خاضوا التدريبات للتأهيل لقيادة المترو، موضحًا إن البيان يتضمن أعداد الناجحين والراسبين في الاختبارات الأخيرة المؤهلة لقيادة المترو، مؤكدًا أن الدفعة تتضمن نحو 20 قائد قطار متدرب، من بينهم 3 فتيات.

اقرأ أيضًا..

- مصدر بالمترو: بيان توضيحي بشأن رسوب فتاة في اختبارات قيادة القطار