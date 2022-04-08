​وزراء الأوقاف والتضامن ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد الدجوي في أكتوبر (صور)

(مصراوي):

في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد الدجوي بمدينة السادس من أكتوبر، عصر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية، ولفيف من الأئمة والعلماء بالمحافظة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعقب افتتاح المسجد استمع وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة إلى شرح تفصيلي لهيكل المسجد، وما يحويه من مشروعات خدمية واجتماعية وتوعوية.

وأكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن المسجد الجامع له دور كبير في احتواء الشباب والتوجيه الفكري المستنير، موضحًا أن وزارة الأوقاف فعّلت مشروع صكوك الأضاحي، والذي نجح في تحقيق أهدافه حيث بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.