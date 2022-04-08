"الرعاية الصحية": التأمين الصحي الشامل خفض إنفاق المواطن على الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة، وخفض نسبة إنفاق المواطن على الصحة من جيبه الشخصي، مع ضمان العلاج بأعلى معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك في أولى حلقات حملة "شامل"، بعنوان "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية- عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- بداية من شهر رمضان الكريم؛ للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

وأشارت الهيئة إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة؛ نظرًا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.