السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير بعض الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

كتب - محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وذكر المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الـوتوستراد، فضلاً عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسي الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.